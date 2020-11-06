В Бобруйском районе под колесами иномарки погибла пенсионерка

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Горбацевичи Бобруйского района под колесами иномарки погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 5 ноября в 18.30. "42-летний минчанин двигался на автомобиле BMW X3 и совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, от которых скончалась на месте.

"Несмотря на темное время суток, женщина не была обозначена световозвращающими элементами", - отметили специалисты.

В этот же день в Дрибинском районе в аварии пострадала женщина-водитель. Около 06.50 в деревне Покутье Дрибинского района 36-летняя жительница районного центра на Renault Duster отвлеклась от управления автомобилем. "В машине самопроизвольно открылась дверь. Из-за этого женщина потеряла контроль над машиной. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась", - сообщили в ГАИ.

Водитель с травмами госпитализирована. Как отметили в ГАИ, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.-0-