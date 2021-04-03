3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе спасли тонущего рыбака. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в 9.24 спасателям поступило сообщение о том, что на озере в деревне Дубовка Бобруйского района тонет человек", - рассказали в пресс-службе.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на озере Тарасово на расстоянии 25 м от берега находится мужчина. Спасателями при помощи спасательной доски и веревки из воды был спасен местный житель.

Мужчину сразу передали медикам для осмотра. Он госпитализирован с диагнозом "общее переохлаждение".-0-.