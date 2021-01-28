В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ленина Бобруйского района спасли тонувшего в озере мужчину, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о том, что на озере тонет человек, от УКСП "Совхоз им.Ленина" поступило утром 27 января. После проведения разведки был обнаружен человек на расстоянии 100 м от берега", - отметили в ведомстве.

Спасатели извлекли из воды мужчину 1975 года рождения. Он не работает, проживает в агрогородке Ленина. Пострадавшего передали медикам. Его госпитализировали с диагнозом "гипотермия".-0-