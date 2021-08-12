В Бобруйском районе в поле сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком

12 августа, Могилев /Корр.БЕЛТА/. В Бобруйском районе на поле неподалеку от агрогородка Воротынь сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областном управлении МЧС.





ЧП произошло 11 августа. Возле агрогородка Воротынь на поле загорелся трактор и пресс-подборщик. Создалась угроза распространения огня на оставшуюся часть поля.





"Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако огонь успел уничтожить технику", - отметили в МЧС.





В этот же день произошел еще один пожар - в Шкловской районе на поле возле деревни Большая Комаровка загорелась соломенная скирда. Прибывшие к месту вызова спасатели ликвидировали возгорание. Огонь успел уничтожить 30 т соломы.





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В обоих случаях устанавливается причина произошедшего.-0-