В Бобруйском районе в поле сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком

12 августа, Могилев /Корр.БЕЛТА/. В Бобруйском районе на поле неподалеку от агрогородка Воротынь сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областном управлении МЧС.
ЧП произошло 11 августа. Возле агрогородка Воротынь на поле загорелся трактор и пресс-подборщик. Создалась угроза распространения огня на оставшуюся часть поля.
"Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако огонь успел уничтожить технику", - отметили в МЧС.
В этот же день произошел еще один пожар - в Шкловской районе на поле возле деревни Большая Комаровка загорелась соломенная скирда. Прибывшие к месту вызова спасатели ликвидировали возгорание. Огонь успел уничтожить 30 т соломы.
В обоих случаях устанавливается причина произошедшего.-0-