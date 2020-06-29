В Бобруйском районе в водоеме нашли авто с четырьмя погибшими

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страшная авария произошла в Бобруйском районе: погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Днем 29 июня работники агроусадьбы в Бобруйском районе обнаружили перевернутый автомобиль в водоеме неподалеку. На место происшествия прибыли экстренные службы. При извлечении автомобиля из воды обнаружены тела четырех мужчин без признаков жизни", - уточнили в СК.
По данным следствия, 28 июня компания рыбачила на берегу водоема вблизи деревни Спорное. Позже, когда мужчины ехали на автомобиле Nissan вдоль берега, водитель не справился с управлением, и машина упала в водоем.
Следственно-оперативная группа продолжает осмотр места происшествия. Для установления причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса.-0-