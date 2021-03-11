В Бобруйском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе ГАИ задержан пьяный водитель школьного автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Утром 9 марта в агрогородке Ковали Бобруйского района нарядом ДПС ОГАИ РОВД был остановлен школьный автобус, перевозивший детей. При поверке документов инспектор заподозрил, что водитель нетрезв и предложил ему пройти в служебный автомобиль. В ходе дальнейшего общения стало очевидно, что водитель употреблял алкоголь. Мужчина пояснил, что выпивал накануне вечером. Его освидетельствование показало наличие 1,38 промилле алкоголя", - рассказали в УВД.

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности. Вместе с ним оштрафован и руководитель, который допустил его к участию в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения.-0-