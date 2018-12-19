В Борисове 16-летний парень печатал фальшивые деньги на принтере

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове зафиксировано несколько фактов сбыта поддельных купюр, по подозрению в фальшивомонетничестве задержан 16-летний учащийся одного из колледжей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Милиции о сбыте поддельных купюр стало известно 13 декабря. В тот день около 19.30 с кондуктором городского автобуса неизвестный молодой человек рассчитался за проезд купюрой в Br50. При просмотре выручки у кондуктора появились сомнения в подлинности банкноты. Буквально через полчаса в милицию поступило еще одно похожее сообщение. В один из обменных пунктов обратился водитель маршрутного такси, чтобы проверить настоящая ли купюра Br50. Она оказалась фальшивой. Поддельной банкнотой с ним примерно в 18.30 рассчитался тоже некий молодой человек.

Сотрудникам Борисовского РУВД позже стало известно еще о двух фактах. "Вечером 1 декабря водителю маршрутки парень передал фальшивку номиналом Br50. Еще один эпизод имел место 29 ноября. Однако в последнем случае водитель маршрутного такси заподозрил неладное и не взял у юноши деньги с признаками подделки, - рассказали в УВД. - Установить личность подозреваемого в фальшивомонетничестве удалось 17 декабря. Был задержан 16-летний учащийся одного из борисовских колледжей".

Дома у него были обнаружены отпечатанные заготовки. "Кроме банкнот достоинством Br50, сотрудники милиции нашли заготовки $50 и $100, а также листы с изображениями купюры достоинством Br20. По предварительной информации, в процессе изготовления фальшивок использовался принтер, компьютер и сканер, - проинформировали в УВД. - Качество подделок было не очень хорошим. При минимальном внимании признаки фальшивок можно было распознать невооруженным глазом. Учитывая это, злоумышленник старался сбывать поддельные деньги в час пик в общественном транспорте. Еще один фактор, на который он обращал внимание, - слабая освещенность салона".

Правовую оценку действиям парня дадут следователи Борисовского РОСК в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).-0-

Фото УВД Миноблисполкома