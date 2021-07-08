В Борисове бесправник на переходе сбил 14-летнюю девочку

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове бесправник на автомобиле сбил 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Вчера около 20.00 вблизи дома по пр.Революции, 46, 20-летний местный житель на автомобиле "Фиат Крома" совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница получила травмы", - рассказали в ведомстве.

В УВД добавили, что 7 июля около 7.50 на ул.Чкалова в Колодищах 34-летний минчанин, управляя автомобилем "Лада Гранта", при повороте налево столкнулся с мотоциклом Racer RC300, которым управлял 46-летний местный житель. Мотоциклист получил травмы, но не госпитализирован. Мужчина был в мотошлеме.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, обдумывать каждый свой маневр, при перестроении смотреть в зеркала заднего вида, обязательно пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Ведь только взаимоуважение и соблюдение мер безопасности помогут избежать неприятностей на дороге.-0-