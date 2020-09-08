8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове BMW въехал в тягач Volvo: водителя легковушки деблокировали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило 7 сентября в 9.40. Инцидент произошел на улице Зеленый Городок. Легковой автомобиль BMW въехал в припаркованный седельный тягач Volvo. В результате водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. Работники МЧС при помощи специального инструмента вытащили пострадавшего. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель тягача не пострадал.-0-