В Борисове эвакуируют отделение банка из-за бесхозного чемодана

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове на ул.Гагарина возле здания Банка БелВЭБ обнаружен бесхозный чемодан. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Проводится эвакуация работников и посетителей финансового учреждения, а сотрудники милиции принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности", - отметила официальный представитель МВД.

Ольга Чемоданова проинформировала, что с сообщением о бесхозном чемодане в Борисовское РУВД около 10.45 позвонил местный житель. К указанному им месту были незамедлительно направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.

Милиция просит соблюдать спокойствие, не поддаваться панике. "Ситуация контролируется", - подчеркнула официальный представитель МВД.-0-