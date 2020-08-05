В Борисове горело здание для хранения техники

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове спасатели ликвидировали загорание здания для хранения техники. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 00.25 поступило сообщение о загорании здания на улице 3-го Интернационала в Борисове. В нем располагаются боксы для ремонта и хранения техники. Когда на место инцидента прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела кровля на площади 400 кв.м.

"Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 400 кв.м. Помещения внутри горящего здания не повреждены", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. -0-