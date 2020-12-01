В Борисове из-за аварии 5 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове прорыв трубопровода оставил 5 многоквартирных домов без тепла и горячей воды. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"30 ноября в 17.05 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 89 мм в Борисове Минской области по улице Гагарина, 66. Без отопления и горячего водоснабжения остались 5 многоквартирных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
Работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения продолжаются.-0-