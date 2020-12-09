В Борисове из-за аварии без тепла были 6 многоквартирных домов и детсад

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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове из-за аварии без тепла и горячей воды оставались 6 многоквартирных домов и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"8 декабря в 9.20 поступило сообщение о прорыве трубопровода горячего водоснабжения диаметром 79 мм в Борисове по бульвару Гречко, 15. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 6 многоквартирных жилых домов и детский сад", - рассказали в пресс-службе.
В 10.25 и 17.02 восстановлено соответственно отопление и горячее водоснабжение потребителей.-0-