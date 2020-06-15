15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове из-за сильных дождей подтопило шесть подворий и один участок дороги. Об этих и других последствиях непогоды БЕЛТА сообщили в МЧС.

В Борисове Минской области 14 июня с 12.00 до 19.00 выпало 31,6 мм осадков при среднемесячной норме 85 мм. "Были подтоплены шесть подворий и один участок дороги. Пострадавших нет, работа объектов жизнеобеспечения не нарушена. Работники МЧС и других организаций проводили откачку воды, распиловку и уборку упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы", - проинформировали в МЧС.

По данным "Белэнерго" в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 279 населенных пунктов, 42 сельскохозяйственных зданий и 855 трансформаторных подстанций. "Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов и 49 трансформаторных подстанций в Гомельской и Минской областях", - добавили в МЧС.

Из-за грозы с сильным ветром (порывы достигали 18 м/с) пострадали два населенных пункта: один в Березинском районе Минской области, другой - в Глусском районе Могилевской. Повреждены кровли одного жилого дома, одного производственного и одного сельскохозяйственного зданий, уточнили в МЧС.

Кроме того, в Березинском районе зафиксированы 45 случаев падений деревьев на линии электропередачи. Без электроснабжения оставались 33 населенных пункта и 8 сельскохозяйственных зданий. Для обеспечения электроснабжения молочно-товарных ферм были задействованы один генератор МЧС и три генератора других организаций. В 22.50 электроснабжение потребителей восстановлено.-0-