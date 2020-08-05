5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове мать с 3,52 промилле алкоголя везла троих детей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД 3 августа около 20.00 поступило сообщение, что по улице Зеленый городок в Борисове двигается автомобиль "Рено Меган", водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД прибыли по указанному адресу и заметили автомобиль. Они подали сигнал, и водитель транспортного средства сразу же остановился", - рассказали в УВД.

За рулем находилась 34-летняя местная жительница. Женщина не имела права управления автомобилем и была в состоянии алкогольного опьянения (3,52 промилле). В машине также ехали 3 ее детей: 11-летняя и 4-летняя девочки находились в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, а вот 5-месячный мальчик находился на руках у старшей дочери.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, которые не остались равнодушными, вовремя позвонили на телефонную линию 102 и сообщили о водителе, управлявшем автомобилем в состоянии опьянения.-0-