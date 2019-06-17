В Борисове мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове мотоциклист-бесправник пытался уйти от Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 14 июня. Внимание сотрудников ГАИ привлек молодой человек на мотоцикле "Хонда". Водитель не отреагировал на требования остановиться и продолжил движение. Через минуту погони мотолюбителя задержали.
Оказалось, что у 20-летнего местного гонщика водительских прав никогда и не было.
В отношении молодого человека составлено 4 административных протокола, а мотоцикл отправлен на штрафстоянку.-0-
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