В Борисове мужчина сменил замок в чужом гараже и использовал помещение для своих нужд

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове мужчина использовал чужой гараж для своих нужд, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с заявлением обратился 71-летний борисовчанин. Мужчина рассказал, что у него нет доступа в собственный гараж: неизвестные сменили замки. По словам пенсионера, собственностью пользовался крайне редко, в лучшем случае раз в год. Он не исключает, что кому-то могло показаться, что гараж заброшен и никому не принадлежит.

Как установлено, злоумышленником оказался 50-летний житель райцентра. Мужчина арендовал в этом же кооперативе гараж и без зазрения совести занял и пустующий по соседству. Он срезал навесной замок и пользовался помещением для собственных нужд. Со временем мужчина навел порядок в гараже, сменил замок, а потом и вовсе решил избавиться от хранившегося внутри имущества. Сумма причиненного ущерба составила Br100.

"Когда собственник гаража все же объявился и милиционеры вышли на след нового "хозяина", последний начал юлить. Якобы он добропорядочный арендатор, а гараж ему за деньги сдал незнакомый гражданин. Однако эта информация подтверждения не нашла. Мужчина сознался и раскаялся в содеянном", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.-0-