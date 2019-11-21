В Борисове мужчина задохнулся в колодце

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове мужчина потерял сознание при проведении ремонтных работ в колодце и погиб, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Трагедия произошла 20 ноября возле частного дома на ул. Госпитальной в райцентре. "В 17.07 поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который потерял сознание при проведении ремонтных работ на дне канализационного колодца. Работниками МЧС извлечен из колодца погибший хозяин 1957 года рождения", - проинформировали в МЧС.

Глубина колодца составляет 3 м.-0-