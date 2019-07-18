В Борисове на призывника-уклониста второй раз завели уголовное дело

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове уже второй раз возбудили уголовное дело в отношении призывника-уклониста, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

Молодой человек должен был призываться в мае. Еще в ноябре прошлого года он в военкомате под роспись получил повестку для прохождения медицинского освидетельствования. В документе была указана необходимость прибытия в феврале в военный комиссариат. "Однако в указанный в повестке день молодой человек так и не явился. Как выяснилось, сделал он это умышленно, решив уклониться от воинской службы", - рассказали в милиции. В отношении 25-летнего борисовчанина возбуждено уголовное дело за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу (ч.1 ст. 435 УК).

"Это преступление борисовчанин совершает второй раз. В 2016 году молодой человек уже нарушал требование закона о воинской обязанности и воинской службе. Тогда он тоже не явился в установленные сроки в военкомат. Суд оштрафовал его на Br1840", - отметили в РУВД.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.-0-