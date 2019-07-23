В Борисове начальник караула охраны БЖД выписывал фиктивные штрафы

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове начальник караула военизированной охраны БЖД выписывал людям липовые штрафы и сам их оплачивал, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Борисове сотрудники местного ОБЭП выявили коррупционные преступления на железной дороге. Речь идет о составлении фиктивных постановлений о наложении административного взыскания за проход железнодорожных путей в запрещенных местах. Подозреваемым признан 55-летний начальник караула стрелковой команды на станции Борисов Минского отряда военизированной охраны БЖД. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

"Он искал пассажиров или обычных прохожих, которые, к примеру, пили пиво или курили в пределах железнодорожного вокзала. С правонарушителями проводилась так называемая профилактическая беседа, во время которой начальник караула узнавал их установочные данные. После необходимые сведения вносились в постановления о наложении административного взыскания", - рассказал начальник ОБЭП Борисовского РУВД Денис Фурманов.

Примечательно, все штрафы мужчина оплачивал своми деньгами. Он хотел избежать материальной или дисциплинарной ответственности за невыполнение или снижение показателей по предупреждению непроизводственного травматизма на объектах транспорта.

На данный момент известно о четырех эпизодах преступной деятельности фигуранта. Правоохранители продолжают работать над установлением аналогичных фактов, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным коррупционным преступлениям.

Это не первый случай на станции Борисов. В марте этого года за такие же деяния был осужден коллега подследственного. Тогда его приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.-0-