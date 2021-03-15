В Борисове объявлена в розыск 92-летняя женщина

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 92-летняя жительница Борисова Екатерина Колеко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

14 марта около 21.00 она ушла из дома в неизвестном направлении. Приметы: на вид 90 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, волосы светло-русые с проседью короткие.

Особые приметы: бородавка на подбородке. При ходьбе опирается на две палки. При себе имела черный пакет. Была одета: фиолетовый платок, пальто черно-зеленое до колен, сапоги ("дутики") черные на липучке.

Если вам известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Борисовское РУВД по телефонам 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 323-96-29 или 102.-0-