В Борисове ограблен киоск с вейпами, раскрыть преступление помогли школьники

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове ночью неизвестные проникли в торговое помещение по улице Чапаева и украли электронные парогенераторы и жидкости к ним на общую сумму свыше Br600. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблиполкома.

Следы преступления заметил владелец павильона, 23-летний местный житель. Мужчина незамедлительно сообщил в милицию.

Налетчиками на павильон оказались трое приятелей, учащиеся 6, 8 и 9 классов. Похищенное обнаружено и изъято по месту жительства подростков. "Чтобы попасть в ларек, им пришлось немного повозиться. Изначально они повредили металлический роллет, а затем кирпичом разбили стеклянную дверь. Оказавшись внутри, в ночной темноте вынесли все, что попалось под руки", - рассказали в УВД.

Сейчас все трое поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а в отношении одного из парней, достигшего 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело.

"Стоит отметить, что в раскрытии преступления правоохранителям помогли двое учащихся 9 классов Альберт и Александр. Сознательные школьники почувствовали неладное, когда один из парней стал предлагать купить краденое другим несовершеннолетним", - добавили в УВД. Поступок юных борисовчан не остался без внимания сотрудников милиции. Им вручены благодарности и подарки. Одному из парней досталась портативная акустическая колонка, второму - беспроводные наушники.-0-