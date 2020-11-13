В Борисове отчим с пасынком обворовывали строящиеся дома и автотранспорт

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники уголовного розыска задержали отчима и пасынка, которые на протяжении нескольких месяцев обворовывали местных жителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В сентябре - октябре этого года в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД одно за другим стали поступать сообщения по фактам хищений из строящихся домов и автотранспорта. Примечательно, что кражи совершались на одном и том же участке местности и исключительно в ночные часы. Было понятно, что промышляет не один человек, а как минимум двое", - рассказали в УВД.

Во время проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на след злоумышленников. Выяснилось, что нечистыми на руку оказались жители районного центра, отчим с пасынком. На их счету около десятка краж, каждую из которых они тщательно планировали. В поле зрения злоумышленников попадало абсолютно все, что имеет хоть какую-либо ценность - от рыболовных снастей до аккумуляторов и автомагнитол.

"36-летний мужчина, будучи ранее неоднократно судимым, в сообщники выбрал 18-летнего сына сожительницы. Последний, к слову, невзирая на свой юный возраст, также имеет за плечами судимость. Вдвоем фигуранты обворовывали частные дома и автомобили, подбирая объекты по внешнему виду и легкости вскрытия. Краденое хранили по месту жительства. Сами для конспирации периодически жили то в городе, то в районе", - добавили правоохранители.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.-0-

Фото ГИОС Борисовского РУВД