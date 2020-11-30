30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и съехал в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"28 ноября сотрудники ГАИ Борисовского РУВД следили за порядком на дорогах в старой части города Борисова. Около часа ночи, проезжая по улице Пирогова, правоохранители заметили автомобиль "Форд Транзит" белого цвета, который повернул направо и начал двигаться во встречном направлении. Сотрудники подали сигнал водителю об остановке. Но он проигнорировал неоднократные требования инспекторов ДПС, при этом заметно увеличил скорость движения и создавал реальную угрозу всем участникам дорожного движения", - рассказали в МВД.

Однако, проехав некоторое расстояние, водитель "Форда" на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилось двое молодых людей, которые вели себя агрессивно. Позже выяснилось, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. "Алкотест-203" показал концентрацию паров в выдыхаемом воздухе у водителя 2,04 промилле.

Установлено, что правонарушитель - 21-летний местный житель, ранее не получавший водительского удостоверения. В отношении него составлено 6 административных материалов, в том числе за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 БВ (1 БВ - Br 27).

Согласно ст.18.19 КоАП за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ или административный арест сроком до 15 суток.-0-