В Борисове пьяный мужчина угрожал пистолетом медперсоналу и сотруднику милиции

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержали 39-летнего местного жителя, который угрожал сотруднику милиции похожим на пневматический пистолет предметом, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В милицию поступило сообщение от заведующей психоневрологическим диспансером УЗ "Борисовская ЦРБ", что в учреждении находится мужчина в неадекватном состоянии и угрожает медперсоналу расправой из-за отказа выдать ему препараты заместительной терапии. 39-летний борисовчанин состоит на учете в диспансере как лицо, страдающее от опиоидной и алкогольной зависимости. Чтобы получить замещающие препараты, мужчина должен находиться в трезвом состоянии, однако накануне он поддался алкогольной зависимости. Когда денег на выпивку не стало, решил поддержать состояние опьянения медпрепаратами. Видя, что их подучетный находится в состоянии алкогольного опьянения и не совсем адекватно себя ведет, медики не имели права выдать мужчине препараты. Отказ его не устроил, и он потребовал немедленно дать медпрепараты, угрожая расправой", - рассказали в ведомстве.

По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители, в их числе и оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД. Увидев сотрудника наркоконтроля, фигурант попытался убежать. Милиционер его догнал и попытался поговорить, однако мужчина достал пистолет и своим видом и действиями демонстрировал готовность его применить. С помощью подоспевшего наряда борисовчанина задержали. У него изъяли пистолет, предположительно пневматический, и шарики для пневматического оружия. Назначена баллистическая экспертиза.

За угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в отношении задержанного Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за убийство.-0-