3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове по подозрению в убийстве задержан уголовный авторитет. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"28 августа в Борисовское РУВД поступило сообщение о том, что 40-летнему жителю райцентра нанесены ножевые ранения. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Выяснилось, что к преступлению причастен 50-летний знакомый погибшего. Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре, повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка - гость несколько раз ударил хозяина ножом", - говорится в сообщении.

Нападавшего удалось задержать по приметам буквально через два часа. Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.

По информации УУР УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший являлись уголовными авторитетами, между собой поддерживали приятельские отношения.-0-