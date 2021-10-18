В Борисове подросток пытался похитить из магазина портативную колонку и электросамокат

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове наряд охраны задержал несовершеннолетнего, пытавшегося дважды похитить товар из магазина бытовой техники. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"14 октября в одном из объектов крупной торговой сети сработала тревожная сигнализация. К месту незамедлительно был направлен наряд Департамента охраны. Персонал указал прибывшим сотрудникам на молодого человека, который дважды пытался похитить товар", - рассказали в МВД.

Сперва подросток вынес за узел кассового расчета портативную колонку. Работник магазина заметил это и вернул его вместе с похищенным, предупредив о последствиях. Однако молодого человека это не остановило. Он снова попытался совершить хищение: уехать на одном из выставленных на продажу электросамокатов. В этот раз персонал нажал тревожную кнопку.

14-летний местный житель был доставлен в отдел милиции для разбирательства, объяснить причину своего поведения не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-