В Борисове прапорщик спас ребенка

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий зенитного ракетного полка в Борисове спас ребенка, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Ребенка прапорщик Максим Шишло спас 18 июня. Он заметил, как пятилетний мальчик купался в водоеме и отплыл почти на 20 м от берега, а после замер на поверхности воды.

"Военнослужащий, не раздумывая, бросился в воду. Когда достал ребенка, он был уже без сознания", - рассказали в министерстве.

Вместе с подоспевшим прохожим военнослужащий реанимировал мальчика. "Ребенка удалось спасти. Его, кстати, тоже зовут Максим", - отметили в Минобороны.-0-