17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове при падении с автомобильного моста пострадал школьник, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Борисове вечером 15 декабря в больницу с тяжелыми травмами был доставлен 12-летний мальчик. Установлено, что телесные повреждения он получил при падении с моста через Березину. В 20.35 ребенка обнаружили прохожие и вызвали скорую. Он госпитализирован.

Борисовский районный отдел СК возбудил уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены одноклассники и врачи, изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования.

Следователи просят граждан, которые располагают информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в Борисовский РОСК по телефону (80177) 70-89-07.-0-

Фото СК