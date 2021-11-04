4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"3 ноября в 21.37 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в Борисове Минской области по ул. Красноармейской, принадлежащей гражданину 1968 года рождения, неработающему. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1958 года рождения, пенсионерка, совместно проживавшая с хозяином", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-