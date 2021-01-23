В Борисове при пожаре погибли четыре человека

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове во время пожара погибли четыре человека. Информация об этом размещена в Тelegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, сообщение о возгорании дома в Борисове поступило сегодня утром. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, координирует действия начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
Проводится осмотр места пожара с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования, которые поручены ГКСЭ по Минской области. Причина пожара устанавливается. По факту гибели людей Борисовским РОСК проводится проверка.-0-