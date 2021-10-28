В Борисове при пожаре спасены сын и мать

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын и мать спасены в Борисове при пожаре, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 9.41 спасатели узнали о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул.Чапаева. Подразделения МЧС обнаружили задымление в квартире на первом этаже. "Подъезжая к месту вызова, открытого огня мы не наблюдали, - рассказали спасатели. - Внутри подъезда чувствовался запах дыма. Мы определили, что он идет из квартиры на первом этаже. В жилой комнате горели матрац и кресло, рядом лежал без сознания молодой мужчина". Работники МЧС вынесли его на улицу и реанимировали. Когда спасенный пришел в сознание, его передали медикам. В соседней комнате была обнаружена хозяйка. Женщина спала. Она не пострадала.

Сына хозяйки бригада скорой помощи с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировала в районную больницу. После осмотра его отпустили домой.

Жильцов дома не эвакуировали.

Огонь повредил имущество, закопчены стены в комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-