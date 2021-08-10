В Борисове продавец выносила из магазина не только выручку, но и мясо - ущерб Br14 тыс.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове продавец выносила из магазина не только выручку, но и мясо. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В июле текущего года в милицию обратился руководитель магазина, занимающийся реализацией мясной продукции. Он заявил, что в ходе проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей обнаружил существенную недостачу. Правоохранители установили, что 43-летняя жительница Борисова, работая в торговой точке продавцом, присвоила из кассы вверенные ей денежные средства в сумме Br9 тыс.", - рассказали в УВД.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД установили, что с февраля по июнь 2021 года работница мясного магазина брала наличные из кассы и использовала их в личных целях. Также за указанный период с прилавка торговой точки исчезла мясная продукция на сумму около Br5 тыс. Как пояснила подозреваемая, недостающую продукцию она якобы списывала по истечении срока годности. При этом объяснить, почему она это делала в расхождение с алгоритмом списания, пояснить не смогла.

Подозреваемая признала вину, пояснив, что нуждалась в деньгах и таким образом решила поправить свое материальное положение.

Действия борисовчанки квалифицированы как присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 УК, санкция этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.-0-