28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове прорыв трубопровода оставил 104 многоквартирных дома без тепла и горячей воды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.





Инцидент произошел 27 ноября. "В 7.55 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 мм по ул.Демина в Борисове Минской области. Без отопления и горячего водоснабжения оставались 104 многоквартирных жилых дома, 6 детских садов, 2 школы, гимназия и поликлиника", - рассказали в пресс-службе.





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28 ноября в 1.55 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены. -0-