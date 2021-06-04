В Борисове работники аптеки подозреваются в присвоении более Br86 тыс.

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД раскрыли схему хищения денежных средств со стороны заведующей и фармацевта одной из государственных аптек города. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительным данным, с ноября 2016 года по апрель 2020 года работникам аптеки удалось незаконно заполучить свыше Br86 тыс. "Продавая лекарства за наличные средства, женщины не выбивали чеки, тем самым создавались излишки, которые они потом забирали из кассы. Чтобы скрыть имеющуюся недостачу, позднее в программу учета лекарственных средств вносили недостоверные сведения", - рассказали в ведомстве.

"Совершению противоправной деятельности фармацевтами способствовало халатное отношение со стороны должностных лиц Центральной районной аптеки. Последние должным образом не осуществляли контроль за проведением ежегодных инвентаризаций", - отметили в УВД.

На основании собранных материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.211 (присвоение либо растрата) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-