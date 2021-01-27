В Борисове работники похитили с территории предприятия стартеры

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД при проведении оперативных мероприятий установлены личности троих мужчин, совершивших кражу запасных частей к транспортным средствам одного из деревообрабатывающих предприятий города. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Фигурантами по делу проходят 37, 36 и 20-летний жители Борисова, работавшие на данном предприятии, но к настоящему времени уволенные. Они похитили три стартера на сумму более Br280.

Идея о хищении пришла в голову одному из подозреваемых, он подкинул ее коллегам, те поддержали. Один из работников предложил отдать стартеры по выгодной цене на запчасти своему знакомому за Br200. В оговоренное время покупатель подъехал к территории предприятия, чтобы вывезти товар. Вырученные деньги фигуранты разделили между собой, часть средств сразу потратили на приобретение спиртного.

В отношении уже бывших работников предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) УК. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.-0-