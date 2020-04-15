В Борисове раскрыли серию краж из гаражных кооперативов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове правоохранители раскрыли серию краж из гаражных кооперативов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В поле зрения злоумышленника попадали гаражи с простыми навесными замками и необорудованные сигнализацией. Все хищения совершались в ночное время в марте этого года. Предметом посягательства по большей части становились слесарные и строительные инструменты. Одна из краж произошла по переулку Подлесному, остальные - в гаражных кооперативах в старой части города. Добычей злоумышленника стали инструменты на сумму свыше Br700.

Также злоумышленник не смог пройти мимо стоящего вне гаража фургона. Проникнув внутрь транспортного средства, он забрал навигатор и аккумулятор.

Причастным к хищению оказался 22-летний житель Борисова. Ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал. Похищенное хранилось в гараже подозреваемого. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.-0-