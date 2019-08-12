В Борисове разыскивают 11-летнего мальчика-аутиста

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 11-летнего Акима Попова, страдающего аутизмом. Мальчик живет в Борисове, по словам очевидцев, он уехал на электричке в направлении Минска. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Из дома Аким Попов ушел в 9 утра. "Спустя полтора часа его видели на железнодорожной станции Печинский. Он садился в электричку в направлении Минска. Где он сейчас находится - неизвестно", - сказала Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала МВД

На вид мальчику 10-11 лет, рост 155-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые короткие. Ребенок был одет в синюю клетчатую рубашку - удлиненную с капюшоном, бежевые шорты, темные носки, белые кроссовки. "Ранее Аким Попов неоднократно уходил из дома, его не раз находили на станциях метрополитена в Минске", - отметила официальный представитель МВД.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Акима Попова, сообщить в Борисовский РОВД по телефонам 8-0177-70-70-06 (07), 8-0177-73-25-21, 8-029-505-36-71, 8-029-150-43-37, 102.-0-