В Борисове школьник хотел купить отцу водительские права, но лишился Br1,15 тыс.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский школьник хотел купить отцу водительские права и при этом лишился Br1,15 тыс., возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В апреле этого года 17-летний школьник из Борисова нашел в Instagram объявление с текстом "Делаем права". Парень решил сделать подарок своему отцу, лишенному права управления, - восстановить его водительское удостоверение. В мессенджере он списался с мужчиной, в бизнес-аккаунте которого было указано "Оформление прав без сдачи экзаменов. Снимаем лишение прав досрочно". Тот пояснил, что документы будут официально восстанавливаться в ГАИ, указал срок выполнения услуги и стоимость. Парень перевел Br230 на банковскую карту и предоставил личные данные отца. После этого злоумышленник выслал фото водительского удостоверения и сообщил, что документ в ГАИ, но необходимо внести еще доплату.

В общей сложности доверчивый школьник в несколько этапов перечислил мужчине Br1,15 тыс., оплатив помимо якобы восстановления удостоверения еще и услуги курьера и медицинскую справку. Когда же курьер не доставил подарок адресату, молодой человек написал злоумышленнику, но в итоге был заблокирован. Школьник понял, что лишился своих накоплений, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. В настоящее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к совершению преступления. Потерпевший допрошен, осмотрена его переписка, скриншоты приобщены к материалам дела.

Расследование продолжается.-0-