В Борисове СК раскрыл коррупционную схему хищения свыше Br73 тыс.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовскими следователями раскрыта коррупционная схема хищения свыше Br73 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения имуществом молокоперерабатывающего предприятия, борисовскими следователями раскрыто еще одно преступление. Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятий, они выявили коррупционную схему хищения денежных средств в особо крупном размере", - рассказали в УСК.

По предварительной информации, с января по сентябрь 2019 года 38-летняя минчанка, являясь управляющей крупного коммерческого предприятия, систематически давала бухгалтеру предприятия незаконные указания о перечислении себе завышенных сумм вознаграждения, тогда как данное вознаграждение было установлено ей по договору. Предприятие располагалось на территории Минского района и занималось оптовой реализацией молочной продукции. Общая сумма денежных средств, которыми подобным образом завладела женщина, составила Br73,5 тыс.

В отношении нее Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Подозреваемая задержана и допрошена. Ранее женщина судима не была. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на ее имущество стоимостью около Br100 тыс.-0-