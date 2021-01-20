В Борисове следователи возбудили уголовные дела о незаконном обороте наркотиков

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Борисова возбудили два уголовных дела о незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 18 января в Борисове сотрудники милиции задержали 31-летнего мужчину, по месту жительства которого обнаружено и изъято особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой около 200 г.

Вечером того же дня в Борисовском районе на 448-м км автодороги М1 правоохранители задержали двух 38-летних мужчин. В автомобиле Citroen, принадлежащем одному из них, в ходе осмотра обнаружено и изъято более 1 кг особо опасного наркотического средства - метадона.

В отношении каждого из мужчин следователи Борисовского РОСК возбудили уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ по Минской области. Расследование уголовных дел продолжается.-0-