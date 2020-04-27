В Борисове спасатели помогли девочке достать застрявшую между бетонных плит руку

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове спасатели освободили руку девочки из бетонных плит, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 26 апреля борисовским спасателям поступило сообщение о том, что на ул.Ватутина в бетонных плитах застряла рука девочки. "Выяснилось, что девочка 2007 года рождения засунула левую руку в пространство между двумя уложенными друг на друга бетонными коробами, обратно вытянуть руку ей не удалось. Спасатели при помощи специального инструмента освободили конечность", - проинформировали в МЧС.

Фото МЧС

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