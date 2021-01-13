13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове спасатели сняли молодого мужчину с ограждения балкона на девятом этаже, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Информация о том, что нужно помочь снять человека с ограждения балкона жилого дома на улице 50 лет БССР, поступила спасателям 12 января в 15.00.

Прибывшие к месту вызова работники МЧС поднялись в квартиру, где на ограждении балкона сидел молодой человек. Спасателям удалось удержать его за ноги и затянуть на балкон. Спасенный не пострадал. Для осмотра он доставлен в больницу.-0-