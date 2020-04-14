В Борисове сторож больницы задержал похитителя туй

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сторож больницы задержал злоумышленника, похитившего с территории медучреждения восемь туй. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился сторож Борисовской больницы №2. Он рассказал, что с прилегающей территории медучреждения по ул.Лопатина были похищены восемь туй на сумму свыше Br100.

Фото УВД Минского облисполкома

По словам сторожа, при обходе территории он обратил внимание на подозрительного мужчину с двумя белыми пакетами в руках. Работник окликнул незнакомца и попросил показать, что внутри. Неизвестный не стал убегать и сознался, что надергал недавно посаженные туи с прилегающей к больнице территории.

Похитителем оказался 49-летний житель Круглянского района Могилевской области. Для чего мужчине понадобились декоративные растения, пояснить он не смог. В отношении задержанного составлен административный протокол по ст.10.5 КоАП (мелкое хищение).-0-