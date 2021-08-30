В Борисове трое парней слили из автомобилей более 280 л бензина

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое парней сливали бензин из автомобилей борисовчан. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Заявления о хищении бензина из бензобаков поступали в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с мая по август этого года. Потерпевшие - владельцы машин "ВАЗ". "В большинстве случаев припаркованные автомобили находились в поле зрения камер наружного видеонаблюдения, но даже этот момент не останавливал злоумышленников. Они сливали топливо исключительно ночью и по отработанной схеме: один открывал бак, второй сливал топливо, третий наблюдал за обстановкой. Действовали профессионально, каждый раз заметая за собой следы", - рассказали в УВД.

Правоохранители установили личности похитителей. Ими оказались трое неработающих парней в возрасте от 23 до 26 лет - все жители Борисовского района. Как пояснили фигуранты, топливо им было нужно для заправки своего автомобиля. Когда в баке их машины заканчивался бензин, они решались на очередное преступление. В общей сложности они похитили около 285 л.

В настоящий момент известно о 17 фактах противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.-0-