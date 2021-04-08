В Борисове установлены семеро активных участников деструктивных дворовых чатов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовские правоохранители установили семерых активных участников дворовых чатов. Задержанным от 20 до 42 лет, все жители районного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Установлено, что в различных частях города борисовчане устраивали фотоссесии с незарегистрированной символикой со скрытыми лицами, а затем сбрасывали снимки админам деструктивных Telegram-каналов, создавая при этом видимость имеющегося протестного движения. Чтобы запутать правоохранителей, "активисты" выжидали паузу и кидали в деструктивные чаты фотографии недельной, а то и двухнедельной давности. О противоправной деятельности задержанных сообщили граждане", - рассказали в УВД.

В отношении участников перформанса составлены административные протоколы по ч.3 ст.24.23 КоАП. Четырем задержанным суд уже назначил наказание в виде административного ареста сроком на 20-30 суток, одному - штраф в размере 45 базовых величин, двое ожидают суда.

Известно, что все задержанные принимали участие в протестных акциях в столице и Борисове в прошлом году.-0-