В Борисове в розыск объявлен 86-летний мужчина

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским РУВД разыскивается без вести пропавший Петр Короленок 1934 года рождения, житель Борисова. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

23 марта около 14.00 он ушел из дома 43 на ул. Чапаева в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 85-90 лет, рост 170-175 см, европейской внешности, худощавого телосложения, плечи опущены, волосы прямые седые, голос глухой, говорит медленно, зубы отсутствуют. Был одет в куртку темно-синего цвета с светло-синим верхом, штаны спортивные черного цвета, рубашку в сине-белую клетку, пиджак черный, ботинки черного цвета, кепку черного цвета.

Имеет нарушение памяти.

"Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просим сообщить по телефонам: 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 323-96-29 или 102. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в УВД.-0-