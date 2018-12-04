4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове взорвался дом, пострадал один человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома в Борисове на ул. Адамовича. "По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций. Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу", - проинформировали в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина произошедшего выясняется. Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль.-0-
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