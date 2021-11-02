В Борисове за взятки задержаны начальник производства и ее муж

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове оперативники ОБЭП выявили коррупционную схему на мясоперерабатывающем предприятии. Установлено, что начальник производства и ее безработный муж подстрекали коммерсантов к взяткам. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Незаконные вознаграждения поступали за положительное решение вопроса по поставке мясной продукции в их адрес. К примеру, за 1 кг говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема отгружаемого товара", - рассказали в МВД.

По информации ОБЭП Борисовского РУВД, общая сумма взяток составила не менее Br12 тыс. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов во время обыска обнаружено и изъято почти $8 тыс.-0-