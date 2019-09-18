В Борисове задержали серийного вора строительных инструментов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры Борисовского РУВД задержали ранее неоднократно судимого 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж строительных инструментов на территории города, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Злоумышленник действовал в одном и том же районе Борисова, что позволило правоохранителям выйти на его след и задержать. В настоящий момент подозреваемый признался в совершении пяти краж, совершенных в городе.

"Первоначально сотрудники милиции обнаружили след воришки на неохраняемой стоянке по улице Труда. В автомобиле Ford Transit он похитил с заднего пассажирского сидения дорогостоящий шуруповерт и безударную электродрель. На следующий день он проник в гараж, откуда, помимо строительных инструментов, прихватил спасательные жилеты и иные вещи, - рассказали в УВД. - Затем, выждав чуть больше недели, вновь взялся за дело и на этот раз проникнул в помещение спортивно-развлекательного центра, откуда похитил импортную шлифовальную машинку и перфоратор на сумму более Br800. Однако и на этом он не остановился: спилив навесной замок, пробрался в помещение трансформаторной электрической подстанции и похитил шесть коробок новых баллонов краски для граффити".

Большую часть вещей задержанный перепродавал своим знакомым за символическую цену, часть похищенного хранил по месту жительства.

Возбуждены уголовные дела по ст.205 УК (кража). Правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в других районах города.-0-